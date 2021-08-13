محمد رمضان في كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة "على الله" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد رمضان، عن فيديو من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة "على الله" التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكراً رجالة قبيلة سلطان.. شكرًا رجالة عرب العالمين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومساعدتكم لنا في تصوير أغنية (على الله)".

وكانت آخر أغاني محمد رمضان التي طرحها على يوتيوب، هي أغنية "ثابت" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس.

جدير بالذكر أن محمد رمضان، يستعد لاحياء حفل غنائي يوم 20 أغسطس الجاري، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

الحفل إنتاج شركة MR1 وأحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.