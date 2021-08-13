أحمد الشامي لـ"الخليج 365": "موسى" فيلم خطير.. وأشارك في بطولة "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد الستار:

حرص الفنان أحمد الشامي على توجيه التهنئة لصناع فيلم "موسى"، الذي استقبلته دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 11 أغسطس، وأقيم عرضه الخاص في سينما أركان يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الشامي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألف مبروك الفيلم من البرومو كان واضح انه خطير، وأتمنى يلاقي النجاح اللي يستحقه".

وعن اختلاف نوعية الفيلم عن تلك التي اعتاد عليها الجمهور في مصر، أوضح "الناس بتهتم بمشاهدة كل الأنواع سواء كان الفيلم مصري أو أجنبي، وأتوقع الفيلم ده يكون وراه سلسلة أفلام زيه".

"موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، صبري فواز، صلاح عبدالله، محمد جمعة.

وعن جديده على المستوى الفني، قال "عندي حاليا مسلسل (إلا أنا) أول 10 حلقات قصة (بيت عز)، وعندي فيلم (الورشة) المفروض نازل قريب، وسينجل تانية مع واما".