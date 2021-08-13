نجاح “لو كنت” يبهر جمهور هيفاء وهبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

صدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها “لو كنت” بالتعاون مع الفنان المصري أكرم حسني.

ولا تزال ​هيفاء​ تحقق نجاحاً بارزاً بأجدد أغنية لها “​لو كنت​” التي شاركها فيها الغناء الفنان المصري ​أكرم حسني​.

إذ حصد الفيديو كليب الخاص بالأغنية على قناة هيفا الخاصة على “يوتيوب” أكثر من 26 مليون مشاهدة بأقل من شهرين على إصدارها.

ويشار الى أن أغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج حسام الحسيني.

ونفت مصادر فنية سابقاً وجود مشروع سينمائي قريب يجمع بين أكرم وهيفا، بعد النجاح الذي حققته أغنية “لو كنت”.

وقد كشف حسني في أكثر من لقاء، أنه عند كتابته هذه الأغنية، كان يتخيل أن هيفا هي التي تقوم بغنائها، خصوصاً أن الأغنية كانت بحاجة الى إمرأة جميلة.