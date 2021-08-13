داليا مبارك تُفاجئ الجمهور بوشم اسمها على يد زوجها.. وتُوجِّه رسالة رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة السعودية داليا مبارك جمهورها صورةً الوشم الذي يضعه زوجها رجل الأعمال الأميركي ألهيم ستاركس، ويحمل اسمها باللغة الإنجليزية، وذلك عبر حسابها في “إنستغرام”.

ووجّهت داليا رسالةً رومانسيةً إلى زوجها، مؤكدةً أنّها وقعت في حُبِّه من أول نظرة، وأنّها إذا التقته ألف مرة سوف تقع في حبه من المرة الأولى.

ودوَّنت الفنانة السعودية على الصورة التي نشرتها، قائلةً: “كان حباً من النظرة الأولى.. لقد كان حباً من مائة مشهد ولألف مرة أيضاً.. الحب الحقيقي هو الوقوع في حب نفس الشخص مراراً وتكراراً.. أنتَ حبي الحقيقي”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، معبّرين عن إعجابهم بقصة الحب التي تجمعها بزوجها، فيما انتقدها البعض بسبب الوشم الذي يضعه، ما اضطرها لحذف التعليقات على الصورة .

ورُزقت داليا بابنتها “جاز” في أبريل الماضي، وكشفت عن السر وراء اختيار هذا الاسم لابنتها، وذلك على خلفية انتقاد بعض رواد مواقع التواصل لها؛ كونها تظلم الفتاة، فضلاً عن أنه أقرب لأن يكون اسم ولد.

وحسمت داليا الجدل في تصريحات إذاعية، مؤكدةً أنّ “جاز” اسم فتاة، وله معنى، والسبب يعود إلى العائلة ككل، والتي تُحب موسيقى الجاز.

وتابعت أنّ الاسم ربما يكون مواكباً لما قد يظهر عليها من ميولٍ فنية، لاسيما أن ابنتها الكبرى “لي لي سمر” لديها ميول فنية من الآن، ومن هنا يكون اسم الطفلة الثانية “جاز” اسماً على مُسمى.

وفي سياق آخر، تستعد داليا لطرح “ديو غنائي” مع مواطنها الفنان بدر الشعيبي، في أول عمل فني يجمعهما، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت داليا، عبر صفحتها الرسمية في “انستغرام”، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع بدر الشعيبي، وأثناء المكالمة قامت بغناء إحدى أغانيها، وردد معها بدر تلك الأغنية.

وشوّقت الجمهور إلى “الديو الغنائي”؛ إذ يبدو أنّهما اختارا له اسم “ممكن”، حيث دوّنت على الفيديو جملة “يمكن ناوين على شر أنا وبدر”، كما علّقت على الفيديو، موجهةً حديثها إلى الجمهور، قائلةً: “يمكن؟.. جاهزين وأنتوا”.