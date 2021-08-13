كارول سماحة تكشف موهبة ابنتها في السباحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: استعرضت النجمة اللبنانية كارول سماحة، أمام جمهورها، موهبة ابنتها الصغيرة في السباحة، وذلك عقب زيارتها الساحل الشمالي في مصر.

وشاركت كارول، عبر خاصية “الستوري” في “إنستغرام”، مقطع فيديو، ظهرت فيه ابنتها الصغيرة وهي داخل مسبح برفقة والدتها، وكانت تُمارس رياضة السباحة بمهارة وإتقان واحترافية عالية.

وعلَّقت الفنانة اللبنانية قائلةً: “نحن الآن في الساحل الشمالي بمصر، وبوريكم هذه الصغيرة بتعمل إيه”.

وفي السياق، نشرت كارول صوراً لها برفقة زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى حسن، في حفل زفاف الفنانة المصرية نيللي كريم.

وقبل أيامٍ، شاركت كارول مقطع فيديو لها، عبر حسابها في “إنستغرام”، أثناء قيامها بتدريبات قاسية داخل صالة الجيم.

وسابقاً طمأنت كارول الجمهور على أعمالها الفنيَّة، التي قامت بالتحضير لها في الفترة الأخيرة، لاسيما أنَّها أكدت تلقيها الكثير من التساؤلات بشأن موعد طرح أغانيها، مبيَّنةً أنها تتمنى طرح أعمالها غداً، لكنَّ “المزاج العام” لا يُساعد على ذلك.

وثمَّنت كارول، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، عمل بعض النجوم في ظلّ تلك الظروف الصعبة، منوهةً بأنّ الفنان إنسان في المقام الأول، وطلبت العذر من جمهورها، لكنها أرادت التوضيح.

وكتبت قائلةً: “لكل الفانز والمحبين اللي عم يسألوني كل يوم إمتى الأعمال الجديدة.. بحب قلكن الأغاني جاهزة، وفيها تنزل بكراً بس للأسف ما في (مود) وماني بالمود”.