“لايف ستايلز ستوديوز” تعلن ولادة نجم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الجمهور حول عمل فني جديد من المُقرر صدوره قريبًا وذلك بعدما فاجأت الجمهور بتغريدة، معلنة من خلالها عن إصدار أغنية جديدة يوم الاثنين المقبل في ١٦ آب/أغسطس على قناة الشركة الرسمية في موقع يوتيوب.

الشركة لم تكشف أي تفاصيل حول العمل الجديد أو عن هوية النجم وبأي لهجة، وقالت عبر حسابها على تويتر: “أغنية جديدة من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز تصدر خلال أيام على طريقة الفيديو كليب.. بأي لهجة تتوقعون الأغنية؟ سجلوا التاريخ يوم الأثنين، ١٦ آب/أغسطس الجاري“.

وتابعت الشركة: “كل ما يمكننا قوله في هذا الوقت أنها ستكون ولادة نجم جديد”.

نذكر أن لايف ستايلز ستوديوز أصدرت مؤخرًا عدة أغنيات لنجوم من الوطن العربي وهم: “ياه عالزمن” لجورج وسوف، “بتروح وبتغيب” لربيع بارود، “عالهوى” لروان عليان، “لو تخرب الدني” لكاميليا ورد، “طمني عنك حب” لريم الشريف.