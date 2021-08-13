فيديو – شيماء سيف تكشف حقيقة طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة شيماء سيف ما تردّد عن طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر، وقالت في تصريحات لبرنامج ” بالعربيET “: “احنا كويسين وعايشين حياتنا كويسين، مبحبش أرد على حاجة مش موجودة”.

وطمأنت شيماء سيف جمهورها عليها بعد انتشار شائعة انفصالها عن زوجها محمد كارتر، كما اعتذرت عن عدم الرد على أصدقائها الفنانين، لأنها ترفض أن يراها أحد متضايقة ومنزعجة بسبب الشائعات التي تطاردها.

وتعجبت شيماء من الشائعات التى تلاحقها، فقالت: “في مرة قالوا عندي سرطان، وأمي كلّمتني وقولت لها إني كويسة، لكن بسبب الكلام والضغوط الكتير شكّت إن أنا تعبانة ومخبية عليها”.

وكانت شيماء سيف قد احتفلت أخيراً بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”، بصورة كوميدية ظهرت فيها بجسم طفلة وهي تُمسك بالوناً أحر اللون.