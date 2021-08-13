حمو بيكا يمنع دخول الرجال الى حفله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واحد من أغرب شروط حفلات الغناء، أعلن حمو بيكا عن إحيائه حفلاً غنائيا للسيدات فقط، ومنع دخول الرجال إليه، خاصة أن الحفل سيُقام على أحد الشواطئ المخصّصة للسيدات في “مارينا” في الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يُقام الحفل في 14 آب/أغسطس الجاري، ومن شروط الدخول إليه: عدم مشاركة الرجال فيه، الالتزام بالحضور في موعد الحفل واتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

من جهة أخرى، يشارك حمو بيكا ضيفاً في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» مع أشرف عبدالباقي.

وسبق أن أثارت روبي ضجة بسبب شروط حفلها الأول في الساحل الشمالي، حيث اشترطت ألاّ يقل عمر الحضور عن 15 عاماً، وأن يرتدي الحضور الزي الأبيض، ومنع ارتداء “الهوت شورت” والحجاب، ثم عادت روبي واعتذرت من المحجّبات، مؤكدةً أن هناك سوء فهم من الجهة المنظِّمة، ولا يمكن أن تمنع المحجّبات من دخول حفلها.