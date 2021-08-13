واتساب تسمح بنقل محفوظات الدردشة بين iOS وأندرويد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تضيف منصة “واتساب” القدرة على جلب محفوظات الدردشة معك بأمان عند التبديل من iOS إلى أندرويد – بما في ذلك جميع الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات.

وبدا في التسريبات السابقة أن المنصة تعمل على دمج الميزة في تطبيق النقل المدمج في أندرويد المسماة أداة نقل البيانات من غوغل.

وتتيح أداة نقل البيانات من غوغل للمستخدمين نقل ملفاتهم من جهاز أندرويد إلى آخر أو التبديل من iOS إلى أندرويد.

وتم الإعلان عن الميزة التي طالما ترددت حولها الشائعات خلال حدث شركة سامسونغ Galaxy Unpacked للإعلان عن هواتفها القابلة للطي.

وتعمل الميزة مع أداة النقل الخاصة بشركة سامسونغ المعروفة باسم Smart Switch. التي تساعد المستخدمين في نقل جهات الاتصال والصور والموسيقى والرسائل والملاحظات والتقويمات إلى أجهزة غالاكسي.

وتغطي الميزة مبدئيًا عمليات النقل من iOS إلى Galaxy Z Flip 3 وGalaxy Z Fold 3 الجديدين وهواتف سامسونغ الأخرى في الأسابيع المقبلة.

ومن المفترض أن تغطي الميزة لاحقًا جميع عمليات النقل بين هواتف iOS وأندرويد. وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح متى تكون متاحة لجميع الأجهزة.

ويجب أن تساعد الميزة الجديدة في معالجة أحد أكثر العناصر المزعجة في المنصة، وهي أنه لم يكن من الممكن رسميًا نقل سجل الدردشة بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

وإذا اخترت استخدام ميزة النسخ الاحتياطي السحابي في “واتساب”، فإنه يتم تخزين سجلات دردشة iOS في آيكلاود، بينما تكون سجلات دردشة أندرويد في غوغل درايف Google Drive، مما يعني أنه من الممكن نقل محادثاتك بين الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل نفسه.

وتنقل الميزة الجديدة تاريخ الدردشة باستخدام كابل Lightning إلى USB-C فعليًا بدلاً من إرسالها عبر الإنترنت.

وإذا كنت قد قمت بالتحويل بين iOS وأندرويد في الماضي وكان لديك نسختان احتياطيتان منفصلتان عبر السحابة. فلن تدمج ميزة النقل الجديدة بينهما في سجل دردشة واحد.

وبدلاً من ذلك، تقول المنصة إنه إذا كنت تستخدمها لترحيل سجل الدردشة الخاص بك ومن ثم عمل نسخة احتياطية منه، فإنه يتم استبدال أي نسخ احتياطية موجودة.

وتشير المنصة إلى أن الميزة الجديدة تسمح بالانتقال من iOS إلى الأجهزة القابلة للطي الجديدة من سامسونج في البداية. وتسمح بالانتقال إلى أجهزة سامسونغ التي تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث في الأسابيع المقبلة.

ورفضت تحديد موعد وصول الميزة إلى هواتف أندرويد الأخرى بخلاف سامسونج أو متى تسمح بعمليات النقل من أندرويد إلى iOS.

وأوضحت الشركة أن إنشاء مثل هذه الميزة لم يكن أمرًا بسيطًا. إذ يتم تشفير الرسائل عبر خدمتها من طرف إلى طرف افتراضيًا وتخزينها عبر أجهزة المستخدمين.

وقالت الشركة يتطلب إنشاء أداة لنقل محفوظات الدردشة بين أنظمة التشغيل عملاً إضافيًا من كل من واتساب وكذلك نظام التشغيل ومصنعي الأجهزة من أجل بنائها بطريقة آمنة.

وأضافت: رسائلك في “واتساب” ملك لك. لهذا السبب يتم تخزينها عبر هاتفك افتراضيًا. ولا يمكن الوصول إليها في السحابة مثل العديد من خدمات المراسلة الأخرى. نحن متحمسون لتسهيل نقل سجل الدردشة بأمان من نظام تشغيل إلى آخر. كانت هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين لسنوات وعملنا معًا مع أنظمة التشغيل والشركات المصنعة للأجهزة لحلها.