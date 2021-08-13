شقيق ياسمين عبد العزيز مثمناً دور طبيبها المعالج: أنقذت حياتها بعد خذلان المختص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز، الشكر للطبيب المعالج لشقيقته ويُدعى عصام شلباية، مثمناً موقفه في علاجها وعودتها للحياة مرة أخرى.



وكشفت كلمات شقيق ياسمين عن وجود إهمال طبي بالفعل من جانب طبيبها المختص، وكذلك صعوبة حالة ياسمين، حيث أكد أنّ الطبيب عصام شلباية أنقذ حياتها في ظل حالة خذلان من طبيبها الخاص.



ودوّن وائل عبد العزيز منشوراً عبر حسابه في “فيسبوك”، قائلاً: “الدكتور المحترم/ عصام شلباية شكراً على كل مجهودك الفترة اللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها ومتابعتها يومياً طوال فترة تعبها بعد خذلان الدكتور المختص، وندين لك بالشكر والعرفان”.

يأتي هذا، بعدما خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته للمرة الأولى منذ الأزمة الصحية التي تعرّضت لها زوجته ياسمين عبدالعزيز، ليؤكد وجود “خطأ طبي”، كما جرى الحديث عن ذلك طوال فترة مرضها وإدخالها العناية المركزة، ثم سفرها إلى الخارج.



وحسم العوضي ذلك بالإعلان عن مقاضاة الطبيب المتسبب في تدهور الوضع الصحي لزوجته، مشدداً على أنه لم ينسى ما حدث وحتى لا يعتقد المُخطئ أنّ الأمر انتهى بسبب صمته على الوضع، ولكن سيأتي الوقت الذي يكون فيه لكل حدثٍ حديث.



وشدد العوضي، عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، على أنّ ياسمين عانت من إهمال طبي وتخاذل من قبل الأطباء المعالجين، مبيناً أن القانون المصري سيكون الفيصل والحكم في تلك القضية التي سيكشف قصتها كاملةً عقب انتهاء علاج زوجته.

وغادرت ياسمين عبدالعزيز مصر إلى سويسرا؛ لاستكمال رحلة علاجها بالخارج، وهو ما ترك حالةً من القلق لدى الجمهور المتابع لحالتها، بعدما كان ينتظر تعافيها تماماً وهي في منزلها بعد مغادرتها المستشفى قبل أيام قليلة.



وشاركت الصفحة الرسمية للإعلامي المصري وائل الإبراشي خبراً تضمن تلك المعلومة، حيث وصلت مطار القاهرة الدولي لتستقل منه طائرة إسعاف متجهة إلى جنيف، لاستكمال علاجها في إحدى المستشفيات بسويسرا.



يُذكر أنّ البعض قال إن ياسمين كانت تُعاني جرَّاء تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في إحدى المستشفيات الكبرى، ورغم اعتيادية العملية، لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيرى دخلت بسببه في غيبوبة، استمرت لما يقرب من 16 ساعة.