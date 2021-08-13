أحمد السقا مفاجأة الفيلم.. أحمد السعدني يُفرج عن برومو وموعد طرح “200 جنيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفرج الفنان المصري أحمد السعدني عن البرومو التشويقي لفيلمه السينمائي الجديد “200 جنيه”، وذلك بعد حالة من الجدل بين صُنّاع الفيلم وشخص ادعى أنّ فكرة الفيلم تم الاستيلاء عليها من جانب الشركة المنتجة والكاتب أحمد عبدالله.

ورفضت نقابة المهن السينمائية الشكوى المقدمة من هذا الشخص، وانتهى على إثرها الجدل بأنّ الفكرتين لا تشابه بينهما.

وشارك السعدني برومو الفيلم عبر حسابه في “إنستغرام”، كما طرحته شركتي “فيردي” و”آرت ميكرز”، واهتم عدد كبير من المشاركين في الفيلم بنشر البرومو عبر حساباتهم، من بينهم إسعاد يونس ومي سليم وأحمد رزق وغيرهم.

وكشف السعدني، خلال تعليقه على البرومو الذي جاء في 45 ثانية، عن موعد طرح الفيلم للمنافسة في دور العرض السينمائي، حيث تقرر له يوم 25 أغسطس الجاري ليكون متاحاً للجمهور.

وكان النجم المصري أحمد السقا مفاجأة الفيلم، حيث لم يُعلن من قبل عن مشاركته كـ”ضيف الشرف” في العمل، إذ ترك ظهوره في أكثر من لقطة بوجهٍ صامت تشويقاً أكبر نحو شخصيته.

وسيطرت على الفيلم حالة من الغموض تجاه أبطال العمل، وذلك بسبب بحثهم الدائم عن المال ضمن الأحداث، وكانت من بينهم ليلى علوي أيضاً.

وجاءت رسالة الفيلم بأنّ المال لا يُسبب السعادة، ولكنّه وسيلة للحياة، وليس من الطبيعي أن يعتبر الشخص “المال” موجهاً له، وسط تأكيد على أنّ السعادة تكمن في الرضا.

فيلم “200 جنيه” يعتمد على 8 قصص مختلفة، بين الكوميدي والتراجيدي، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر، حيث يُجسِّد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يُعاني بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم ستظهر في دور راقصة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخصٍ إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.

والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته: هاني رمزي، نيللي كريم، إسعاد يونس، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد السقا، ملك قورة، مي سليم وليلى علوي، ومجموعة من ضيوف الشرف.