بريتني سبيرز تتحرر من وصاية والدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن محامي نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز، الخميس، أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن دوره كوصي على شؤون ابنته بعد أن اضطلع بهذا الدور لفترة طويلة.

وقال المحامي ماثيو روزينجات في بيان: "نحن سعداء بإقرار السيد سبيرز ومحاميه اليوم في وثيقة إلى المحكمة بأنه يجب إبعاده عن ذلك الدور".

ووافق سبيرز، الذي يتحكم في شؤون ابنته منذ معاناتها من مشكلة نفسية عام 2008، على التنحي عن الوصاية في وثيقة قُدمت الخميس للمحكمة.

وتسعى نجمة البوب منذ شهور للتخلص من وصاية والدها عليها، وكانت محكمة قد حددت جلسة لنظر طلبها في أواخر سبتمبر/أيلول في لوس أنجلوس.