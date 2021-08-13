شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Suicide Squad يخيب الآمال فى شباك التذاكر بعد وصوله مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فيلم الأكشن والإثارة الجديد The Suicide Squad إلى دور العرض حول العالم فى 6 أغسطس، وعلى عكس عادة هذه الأفلام لم يحظى الفيلم بأى احتفاء إعلامى أو صحفى قبل طرحه بـ دور العرض حول العالم، ما جعل إيراداته مخيبة للآمال بشكل كبير، ويرجع هذا الأمر إلى 3 أسباب، وهى :

طرح فيلم The Suicide Squad بـ إحدى منصات البث الأمريكية، في نفس يوم وصول العمل إلى دور العرض المختلفة حول العالم.

لم يحظى فيلم The Suicide Squad بترويج كبير قبل ومع وصوله لـ دور العرض المختلفة حول العالم، ما أدى إلى تفاجأ العديد من متابعى السينما العالمية بوجود العمل فى دور السينما.

ضعف الحبكة الدرامية لـ فيلم The Suicide Squad التي ظهرت من خلال تريلر العمل، وذلك على عكس التوقعات.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad ، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

ويدور فيلم The Suicide Squad حول انضمام Superillains Harley Quinn و Bloodsport و Peacemaker ومجموعة من المساجين من سجن Belle Reve إلى فرقة Task Force X فائقة السرية، حيث يتم إنزالهم في جزيرة Corto Maltese النائية والمليئة بالأعداء للتخلص منهم.