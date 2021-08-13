نضال الاحمدية توضح حقيقة إساءتها للسعودية

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أغسطس 2021 08:43 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة للاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية تضمنت إساءة للفنانين اللبنانيين الذي يقومون بالغناء في المملكة العربية السعودية.

وقد تضمنت التغريدة، التي اثارت موجة من الغضب بين المتابعين، صور عدد من الفنانين بينهم نجوى.كرم واحلام مع شتائم والفاظ عنصرية

غير ان نضال الاحمدية نفت صحة هذه التغريدة وكتبت عبر حسابها على تويتر: “أفعى وزعت تغريدة مزورة ترونها مرفقة هنا. للأسف التغريدة سجلت ترند في المملكة دون ان يتبين احد الحقيقة. هذا الكلام أدناه لا يعبر عن قناعاتي والغالبية العظمى تدرك اني شجاعة لا أهاب الزواحف. عليكم ادوس وأكمل الى الأمام.”.

غير ان عددا من المتابعين اتهموا نضال الاحمدية بالتراجع وحذف التغريدة المسيئة وهو ما نفته بشدة حيث ردت على هذه الاتهامات بشتم مطلقيها.