شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل راقصة شعبية بسبب "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة غادة عادل عرض فيلم "200 جنيه" يوم 25 أغسطس الجارى، حيث تجسد فيه دور راقصة شعبية تتعرض للكثير من المواقف الصعبة، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الرسمى للعمل أمس الخميس وظهر فيه عدد كبير من أبطاله منهم أحمد السقا وهانى رمزى وأحمد رزق وغيرهم.

"200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وبدأت الشركة والفنانون المشاركون في عمل حملة دعائية ضخمة للفيلم الذي يجمع عددًا كبيرًا من نجوم الفن لأول مرة في عمل واحد.

ومن المقرر أن يطرح صناع الفيلم الأغنية الدعائية للعمل الثلاثاء المقبل بالتزامن مع عرض الفيلم، وهي الأغنية التي انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيلها مؤخرًا في أحد الاستوديوهات الخاصة.

ويواصل المخرج محمد أمين عملية مونتاج الفيلم دخل أحد الاستوديوهات بالمهندسين، وطرحت الشركة المنتجة أفيش دعائيًا مبدئيًا للفيلم عبارة عن ورقة مالية فئة الـ200 جنيه.