شكرا لقرائتكم خبر عن جون ليثجو أحدث المنضمين لفيلم مارتن سكورسيزى Killers of the Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل جون ليثجو إلى فريق عمل الفيلم الجديد Killers of the Flower Moon، للمخرج مارتن سكورسيزى، حيث سيلعب ليثجو دور المدعى العام لياوارد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع thewrap.

وينضم ليثجو إلى طاقم الممثلين المعلن عنه سابقًا والذي يضم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون وجيسي بليمونز وجيسون إيسبل وستورجيل سيمبسون ولويس كانسيلمي وويليام بيلو وتاتانكا مينز ومايكل أبوت جونيور وبات هيلي وسكوت شيبرد.

يستند فيلم Killers of the Flower Moon إلى رواية David Grann وتدور أحداثه فى أوكلاهوما فى عشرينيات القرن الماضى وتصور القتل المتسلسل لأعضاء Osage Nation الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي عرفت باسم عهد الإرهاب.

ينتج سكورسيزى ويخرج "Killers of the Flower Moon"، من سيناريو إيريك روث، ويعمل دان فريدكين وبرادلي توماس وأبيان واي للإنتاج إلى جانب سكورسيزي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع thewrap .