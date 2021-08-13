عمرو سلامة يكشف رأيه في "كوكو شانيل" ويوجه رسالة لشريهان.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج عمرو سلامة، عن رأيه في مسرحية "كوكو شانيل" للفنانة الكبيرة شريهان التي وجه لها رسالة خاصة.

وكتب سلامة، عبر حسابه على تويتر: "مسرحية كوكو شانيل على شاهد فيها عناصر مبهرة بشكل لا يوصف، والمسرحية بتخليني كالعادة أحسن إن شيريهان ديه مش مجرد إنسانة زينا.. ديه قصة لو حكيناها لأجيال كتير بعدنا مستحيل تتصدق".

وردت شريهان، على رسالته، قائلة: "يا إنسان يا إنسان، يا موهوب قوي، يا صادق ويا مختلف ويا غالي قوي عندي.. كعادتك دايماً مالكش زي ولا حل في كل شيء.. مختلف وحقيقي وبجد.. فنك، احساسك وحتى في أسلوبك وقدرتك على توصيل كل ما تشعر به.. فنان مختلف.. أنا متشكرة قوي حبيبي عمرو.. كلماتك لمست قلبي".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.