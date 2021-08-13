فن ومشاهير

هنا الزاهد تكشف عن رأيها في أغنية محمد كيلاني "القلب الأبيض"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن رأيها في أغنية "القلب الأبيض" التي طرحها الفنان محمد كيلاني مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتبت هنا، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "أغنية حلوة أوي..اسمعوها، مبروك يا كيلاني، وحشنا صوتك والله".

أغنية "القلب الأبيض" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي أمري كيرال، وقام كيلاني بتقديمها على طريقة الفيديو لاريكس.

وكان الفنان محمد كيلاني، أعلن في 3 يوليو الماضي عودته للغناء بعد 10 سنوات غياب.

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل "الآنسة فرح" مع النجوم: أسماء أبو اليزيد، ، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، وتامر فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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