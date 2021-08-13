هنا الزاهد تكشف عن رأيها في أغنية محمد كيلاني "القلب الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن رأيها في أغنية "القلب الأبيض" التي طرحها الفنان محمد كيلاني مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتبت هنا، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "أغنية حلوة أوي..اسمعوها، مبروك يا كيلاني، وحشنا صوتك والله".

أغنية "القلب الأبيض" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر الموسيقي أمري كيرال، وقام كيلاني بتقديمها على طريقة الفيديو لاريكس.

وكان الفنان محمد كيلاني، أعلن في 3 يوليو الماضي عودته للغناء بعد 10 سنوات غياب.

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل "الآنسة فرح" مع النجوم: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، وتامر فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود عزت وعمرو مدحت، وإخراج وائل فرج.