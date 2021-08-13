فيديو| محمد حماقي يطرح أغنية "لو هتسيب" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة "لو هتسيب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساچ أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج أحمد نادي.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات، وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها، بلا متاهة.. حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات، وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها، ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها، قفلناها".

جدير بالذكر أن ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي يتكون من 12 أغنية، يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين.