شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 2 مليون دولار لفيلم In the Heights خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم In the Heights ، 2 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 43 مليونًا و 852 آلف دولار، بـدورالعرض فى بعض دول العالم، بداية من يوم 11 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 29 مليونًا و 852 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و14 مليونًا دولار بـدور العرض ببعض دول العالم.

ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد In the Heights إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و23 دقيقة.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

وتدور أحداث In the Heights فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر بطل الفيلم تحقيق حلمه فى الذهاب إلى جزيرة، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".