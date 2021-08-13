"أدركت الخطأ وبطلت أسأل".. صلاح عبدالله يوجه رسالة غامضة بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على توجيه رسالة تحمل بعض الغموض، كما وجه أيضًا من خلالها الشكر لكل من سأل عنه أثناء الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وكتب صلاح، عبر حسابه على إنستجرام: "من كُتر الإتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة اللي عشتها من أسبوع واللي بناتي كانوا بيوصلوهالي على طول لقيتني بعدما فُقت بسألهم عن أسماء معينة سألوا ولا لأ، ولكن ولله الحمد أدركت الخطأ بسرعة وبطلت أسأل، ولذلك أقول لكم وعن طريقكم.. ألف شكر لكل من سأل واتصل وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل".

وكانت المذيعة دنيا صلاح عبدالله، كشفت عن مرور والدها الفنان الكبير صلاح عبدالله، بأزمة صحية، استدعت نقله لأحد المستشفيات.

ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، صورة لوالدها على سرير المرض وهي ممسكة بيده، وعلقت "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله".

وتابعت مطمئنة الجمهور وكاشفة عن حالته الصحية "أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل، أول امبارح بليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير".

ومن جانب آخر، ينتظر صلاح عبدالله عرض مسلسل "شقة 6" بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.