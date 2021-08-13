خاص| تفاصيل الاستعداد لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان "أقوى حفلة في الساحل" بدأ الفنان محمد رمضان الأحد الماضي الاستعداد لإحياء الحفل الغنائي المقام في جولف بورتو ماينا، مساء الجمعة 20 أغسطس المقبل.

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الاستعدادات جارية حاليا في أكثر من مكان، إذ يقوم الفنان محمد رمضان بإجراء البروفات مع الفرقة الاستعراضية على الرقصات المقرر تقديمها، ويقوم منظم الحفل نبيل السويسي مع فريق العمل الخاص به على إعداد مكان الحفل بعد تسلمه أيضا في بداية الأسبوع".

وأضاف: "هناك تفكير لزيادة سعة مكان الحفل، مع الإقبال على شراء التذاكر، إذ من المتوقع أن يزيد عن 15 ألف مشاهد".

المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على إعلان الفنان محمد رمضان عن إقامة الحفل، وقال "الفنان محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية أحد فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل".

وتابع: "دور نقابة المهن الموسيقية يقتصر على التوجيه والإرشاد، وليس منح أو منع التصريح طالما عضوا بأحد النقابات الثلاثة".

وكيل النقابة أجاب على سؤال هل تم توجيه إرشادات معينة للفنان محمد رمضان، وقال: "لم يصل بعد للنقابة خطاب الشركة المنظمة لطلب التصريح بالحفل، ولهذا لم تصدر بعد أي توجيهات او مطالب للفنان ".

الفنان محمد رمضان خلال ظهوره مع الإعلامي وائل الإبراشي، كان قد قال "احتراما لموقف نقابة المهن الموسيقية وموقف الفنان هاني شاكر من حفلاتي، لن أقيم حفلات في مصر، وعندي حفلات في الخارج".

وقسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في بورتو مارينا، إلى 3 فئات، وهي 200، و750، و2000 جنيه مصري.

الحفل يشهد عودة الفنان محمد رمضان لتقديم حفلات في مصر بعد عامين من الحفل الذي أقامه في 23 أغسطس 2019 بالساحل الشمالي.