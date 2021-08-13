“ملعقة” أحمد سعد تثير السخرية بين متابعيه!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - استعان الفنان المصري ​أحمد سعد بصورة ملعقة لتشويق​ جمهوره لاحدث أعماله الفنية اذ نشر عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لملعقة، وعلّق عليها بالقول: “تفتكروا إيه قريبا”، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وقد اثارت الصورة موجة من السخرية بين متابعي احمد سعد اذ جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “هتعزمني عالعشا

” و “هتفتح مطعم ؟” و “أغنيه المعلقه ؟” و “اغنيه عن الأكل

”.

وانتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم “200 جنيه”، الأغنية من ألحانه أيضا، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

يذكر أن المطرب أحمد سعد حقق نجاح جماهيري كبيرا مؤخراً من خلال أغنية “الملوك” حيث تخطت نسب مشاهدته علي موقع “يوتيوب” حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.