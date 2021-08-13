” ربما لن تفرق بينهما “.. شاهد بالصور شبيهة ياسمين عبد العزيز… نُسخة طبق الأصل منها!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - خلال الآونة الأخيرة، لجأ معظم الفنانين لتقديم محتوى ترفيهي عبر تطبيق TikTok خلال فترة الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتقد كثيرون أن الفنانة ياسمين عبد العزيز انضمت هي الأخرى لزملائها من الفنانين، بسبب فيديوهات انتشرت عبر التطبيق الشهيرة لفتاة تشبهها إلى حد كبير.

وأثار الشبه الكبير بينهما الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسائل الكثيرون عن حقيقة تلك الفيديوهات فهل شاركت ياسمين عبد العزيز بالفعل في التطبيق الشهير خلال فترة العزل المنزلي؟ أم أنها مجرد فتاة تشبهها؟

ياسمين عبد العزيز وشبيهتها

وحقيقة الأمر أن الفتاة هي روان عاطف التي شاركت من قبل بدور “آشلي” بـ “مسلسل الكبير أوي” ونالت شهرتها من خلاله، وأن الفنانة ياسمين عبد العزيز لم تشارك قط في TikTok.

وكانت «روان» قد أدلت ببعض التصريحات والمعلومات عنها وعن مشاركتها في بعض الاعمال الفنّية الأخري، فقالت: “دراستي للطب أثَّرت بالطبع على عملي في التمثيل، لأنه كان من الصعب الجمع بينهما في وقت واحد، لأن (طب الأسنان) دراسة عملية تحتاج لمواظبة وانتظام في الحضور وتركيز شديد في الدراسة.. والأدوار التي عرضت عليّ وقتها لم تكن كما أريد أو مناسبة لي، فرفضتها وتفرغت للدراسة”.

وتابعت:” كنت أحلم دومًا بدخول عالم التمثيل، وهناك صداقة تجمع عائلتي بعائلة الفنان الراحل سمير غانم، فكنت أقول لدنيا وإيمي دومًا أنني أتطلع للتمثيل”.

وأوضحت: “شاركت في مسلسل “خاص جدًا” مع النجمة الكبيرة يسرا، حيث أديت معها مشهدًا أو مشهدين تقريبًا، وقتها كنت لا أزال طفلة وكنت أتقن تقليد الممثلين فصورتني “إيمي”، وأثناء التحضير لفيلم “طير أنت” شاهد الفنان أحمد مكي فيديو التقليد الذي صورته “إيمي”، لذلك تذكرني عند التحضير لمسلسل “الكبير” وطلب أن أشارك معه في العمل.

روان عاطف من مسلسل ” الكبير أوي”

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وقالت:”في البداية عندما شاهدني “مكي” اعترض على أني صغيرة جدًا في السن وملامحي طفولية، فقد كنت وقتها في الصف الثاني الإعدادي، لكن الماكيير والكوافير طلبوا منه ألا يتخذ قرارًا حتى ينتهوا من عملهم معي، وبالفعل تغير شكلي بالمكياج تمامًا وصار شكلي أكبر من سني بكثير”.

وتابعت روان: “مسلسل الكبير كان من ألطف الأعمال التي خضتها و”سمَّع مع الناس” بشكل كبير، والكواليس كانت لطيفة للغاية “بتدخلي كأنك بتمثلي مع عيلتك كل الناس حباكي وعايزاكي تكبري وينصحوكي لو في حاجة غلط”.

واختتمت روان حديثها قائلة:” المعلومات المكتوبة عني في بعض المواقع خاطئة، فأنا لست مواليد 1982 بل مواليد 1996، ولم أشارك سوى في مسلسل “خاص جدًا” و”الكبير” وسيت كوم “أحلى أيام”، والمسلسل الخليجي “قلبي معي” في أبو ظبي، وكان آخر أعمالي مسلسل “العمارة” علي منصة شاهد”.

وتابعت:” حاليًا أركز أكثر على التمثيل، وسأقوم بعملية إعداد جيد للعودة إليه مرة أخرى من خلال ورش التمثيل وغيره، بحيث لا أعود كمجرد فنانة عادية، بل تكون عودة قوية أدرك جيدًا من خلالها ماذا سأقدم فيها، وحاليًا لا توجد أي تعاقدات على أعمال جديدة”.

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