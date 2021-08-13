نسرين طافش تحتفل بحصولها على الاقامة الذهبية في الامارات

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُمنح لأصحاب المواهب والباحثين والمبدعين وذلك عبر تدوينة كتبتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت نسرين طافش بحصولها على الإقامة الذهبية حيث نشرت عبر حسابها على انستغرام صورتين لها ظهرت فيهما وهي تقف أمام برج خليفة في إمارة دبي، موجهة الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي على منحها الإقامة الذهبية.

وعلقت الفنانة على الصورة: “شكرا لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكرا لمكتب دبي الإعلامي وعلى رأسه السيدة منى المري المدير العام على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور.. شكرا على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات”.

وبذلك انضمت نسرين طافش بذلك إلى قائمة كبيرة من المشاهير ونجوم الفن والمؤثرين عربيًا وعالميًا الذين منحتهم دولة الإمارات تأشيرة الإقامة الذهبية، ومن أبرزهم راغب علامة، نيللي كريم، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، ومروان خوري، محمد رمضان، هبة نور، قصي خولي، شيري عادل، تيم الحسن، وفاء الكيلاني، محمد الفارس، هالة سرحان، نجوى كرم، وشاروخان، ولاعب التنس نوفاك ديكوفيتش، لطيفة، وليد توفيق، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، نادين نسيب نجيم، أنابيلا هلال، وغيرهم.