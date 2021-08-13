شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس خادمة بقصر حسين فهمى فى "فارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة رنا رئيس فى بطولة فيلم "فارس" أمام النجمين حسين فهمى وأحمد زاهر، وتجسد فيه دور خادمة فى قصر حسين فهمى، وذلك بعد آخر مشاركة لها فى موسم رمضان الماضى بمسلسلى "ضل راجل" و"نجيب زاهى زركش".

وقررت الجهة المنتجة لفيلم "فارس"، تحديد موعد طرحه فى جميع دور العرض بالسينمات فى شهر نوفمبر المقبل، وحالة عدم وجود وقت مناسب سيتم تأجيله حتى موسم رأس السنة المقبلة، ويقوم ببطولة العمل الفتان أحمد زاهر والنجم حسين فهمى.

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذى يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى.

ويقدم زاهر ضمن أحداث العمل شخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمى إلى طبقة اجتماعية فقيرة، لكن بعد ذلك يدخل فى العديد من الصراعات مع حسين فهمى الذى يجسد شخصية رجل أعمال شهير، بينما حسين فهمى يقدم ضمن أحداث فيلم "الفارس" شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.

يذكر أن فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.