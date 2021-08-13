واحدة من أكثر النجمات أناقة وجمالاً.. كانت ملكة جمال مصر 1990.. وتزوجت من شقيق هذه الفنانة الشهيرة.. شاهد بالصور من هي

كتب امير فتحي في الجمعة 13 أغسطس 2021 02:45 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “داليا البحيري” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من التعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها، وكانت أبرز التعليقات: “شكلك متغيرش كتير نفس الملامح”، “ملكة حتى وأنتي صغيرة”، “حتى وأنتي صغيرة شخصية برضه”.

داليا البحيري في طفولتها

وحصلت الفنانة داليا البحيري على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، كما جاء ترتيبها 27 في مسابقة ملكة جمال الكون في نفس العام.

وقالت داليا البحيري إنها كانت سعيدة جدا في الحفل الذي أقيم بتلك المناسبة، والذي كان عمرو دياب ومحمد فؤاد يغنيان به. وذكرت أن الحفل استمر للرابعة صباحا، لكنها لم تعلم بالنتيجة إلى في التاسعة من صباح ذلك اليوم، حين بدأ هاتف منزاها بالرنين الذي لم يتوقف بسبب الصحافة التي أرادت التصوير في منزلها ومقابلة أهلها.

يُشار إلي أن الفنانة داليا البحيري كانت متزوجه من الراحل “فريد المرشدي” إبن المنتجة والفنانة “ناهد فريد شوقي” وشقيق الفنانة “ناهد السباعي”، أي أن داليا البحيري كانت بمثابة زوجة شقيق الفنانة ناهد السباعي.

كما أن الفنانة داليا البحيري أنجبت من زوجها الثانى الراحل فريد المرشدي إبنتها “قسمت” التى عمتها هي ناهد السباعي ، وتجدر الأشارة إلي قوة العلاقة بين الفنانة وإبنة شقيقها الراحل، الذي توفي منذ فترة طويلة علي إثر حادث أليم .

بدايات داليا البحيري :

ولدت النجمة المصرية داليا البحيري في الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك في عام 1970 ولذلك فهي تبلغ من العمر 51 عامًا، اسمها الكامل هو داليا محمود قطب البحيري وهي من مواليد مدينة طنطا في محافظة الغربية، درست في كلية السياحة والفنادق وتخرجت منها وعملت مرشدة سياحية .

بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال مصر عملت في تقديم البرامج كما عملت كعارضة أزياء، وفي نوفمبر عام 2010 تم تعيينها سفيرة النوايا الحسنة، قدمت العديد من الأعمال فنية من أهمها دور رشا الذي قدمته في فيلم “محامي خلع” مع النجم هاني رمزي.

بدأت النجمة داليا البحيري مسيرتها الفنية من خلال دورها في فيلم “عشان ربنا يحبك” والذي تم عرضه في عام 2000، ثم قدمت دورها الذي عرفت من خلاله مع النجم هاني رمزي في فيلم “محامي خلع” وذلك في عام 2002، وتوالت أعمالها والتي كان آخرها مسلسل “فالنتينو” مع الزعيم عادل إمام وذلك في عام 2020، وهي تحضر الآن لفيلم “ماما وزيرة” والمقرر عرضه في العام 2021.

زيجات داليا البحيري :

تزوجت النجمة داليا البحيري خلال حياتها ثلاث مرات، الزوج الأول هو رجل الأعمال سعيد جمال ورزقت منه بطفلتها خديجة والتي توفيت وهي طفلة عمرها ثمانية أشهر بسبب إصابتها بمرض نادر، وقد تأثرت داليا البحيري كثيراً بوفاتها وقالت: “الحادث الأعظم في حياتي وزلزلني نفسياً”،

ثم تزوجت للمرة الثانية من “فريد المرشدي” نجل السيدة ناهد فريد شوقي وحفيد الفنان الراحل فريد شوقي، كما أنه كان متزوجاً من الفنانة سوسن بدر، واستمرت داليا معه لمدة خمس سنوات وانفصلت ورزقت منه بابنتها الوحيدة قسمت.

وزواجها الثالث والحالي هو رجل الأعمال المصري “حسن سامي” الذي ظهر معها مؤخراً علي “الريد كاربت” في مهرجان الجونة السينمائي.

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