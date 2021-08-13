شكرا لقرائتكم خبر عن زغروطة من تامر حسنى احتفالا بانتهاء أزمة دياب ونصر محروس بعد فترة خلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم تامر حسنى عن سعادته بانتهاء الخلاف تماما بين الفنان محمد دياب "دياب العو" مع المنتج نصر محروس الذى أبرأه من مستحقاته، مطلقا "زغروطة" افتراضية احتفالا بهذه المناسبة، مهنئا دياب ومشيدا بتصرف نصر محروس.

وقال حسنى، تعليقا على فيديو نهاية الأزمة، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، قائلا: "وادى أكبر زغروطة منى.. لولولولولولولولولولى، مبروك لحبيبى وصديقى دياب، وأحسنت لحبيبى وأستاذى نصر محروس"، ورد عليه محروس: "حبيبى يا تامر ربنا يخليك والبركة فيك".





وكان الفنان دياب أعلن مساء الخميس، انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس نهائيًا، ونشر فيديو على حسابه بعنوان "وعد فأوفى"، معلنًا أن المنتج أبرأه من أى مستحقات مالية ووجه له الشكر.





نصر محروس

وقال دياب، خلال الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام، إن المنتج نصر محروس وعده فى لقاء التصالح الذى تم بينهما وكان حاضرا فيه تامر حسنى، بأن يعطيه مخالصة تبرئ ذمته من أى حقوق مادية أو معنوية، وشكره دياب قائلا: "أنا ابن الشركة فى أى وقت وهى صاحبة الفضل على". ورد عليه المنتج نصر محروس قائلا: "أتمنى لك كل النجاح".

وسبق ونجح النجم تامر حسنى فى الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة التى وصلت إلى ساحات القضاء التى كانت حول عقد دياب الذى ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.





وأكد تامر حسنى فى فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائى لعقد المطرب دياب، مضيفا: "الحمد لله ربنا قدرنى أكون سبب فى صلح أخويا وحبيبى دياب على أخويا الكبير المنتج اللى قدمنى وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".





وأضاف: "تم الصلح فى منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائى الواقع على الفنان دياب، ودى لفتة حقيقى مفيش منتج ممكن يعملها فى الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلى ومردتليش طلبى ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه فى أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".