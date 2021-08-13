بالفيديو والصور| حادث وبكاء ورقص.. أبرز لقطات برومو "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شركتا "فيردي" و"آرت ميكرز" البرومو التشويقي الأول لفيلم ٢٠٠ جنيه، الذي من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة ٢٥ أغسطس بجميع دور العرض.

شهد البرومو لقطات لبكاء عدد من الفنانين، مثل ليلى علوي، ومي سليم، وتعرض خالد الصاوي لحادث، ورقص الفنانة غادة عادل.

فيلم "200 جنيه" تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور الأحداث حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.

"200 جنيه" بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، سليمان عيد، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم، عمرو عبدالجليل، صابرين .

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.