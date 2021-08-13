فيديو| خالد تاج الدين يطرح أغنية راب بعنوان "كاجو" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرح الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين أحدث أغانيه على طريقة الراب، تحمل عنوان "كاجو" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلماته، وصورها على طريقة الفيديو الكليب، وتولى مهمة الإخراج بتول عرفة، والتي اختارت أماكن متميزة وسط جبال وشواطئ لبنان.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "ده ماتش بارد قاعد فارد مادد رجلي واخد لقاح.. كاني وماني تاني يا ماني مالك ياض باصي لصلاح.. منفسن زي الواد سماح.. صوته راح.. من الصياح.. حتى جوه الـ 18 مستخسر فيه الانبطاح".

وكان الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، عاش فترة انتعاشة فنية على مدار الفترة الماضية، حيث كتب للنجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتي "حبك بيقوي" و"جاية معاك"، فضلا عن تقديمه لعدة أغاني للهضبة عمرو دياب بعضها تم تصويرها كحملات إعلانية.