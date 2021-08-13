هيفاء وهبي بإطلالة جريئة وولاء الشريف بصحبة محمود حجازي.. 10 لقطات لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بالفنان محمود حجازي.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها من حفل زفاف الفنانة نيللي كريم.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل أحد المطاعم.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وعلقت عليها: "وحشتوني".

إسراء عبدالفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبدالفتاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحد الأعراس.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان أسود قصير.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.