شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين ضيفة شرف فيلم "200 جنيه" وطرحه 25 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة صابرين كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، المقرر انطلاقه في دور العرض السينمائية يوم 25 أغسطس الجارى، حيث صورت صابرين مشاهدها في العمل خلال يوم واحد فقط، وأطلق القائمون على الفيلم البرومو، والذى كشف عن مشاركة عدد كبير من الفنانين فى بطولته.

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من الفنانين على رأسهم إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوى، مي سليم، خالد الصاوى، غادة عادل، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد آدم، أحمد السعدنى، محمود البزاوى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، نهى صالح، وضيف الشرف أحمد السقا وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وتنتظر صابرين طرح فيلم "عروستى" خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت من تصويره نهاية العام الماضى، والعمل يشارك فى البطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وزينب غريب ومروان يونس، وتأليف مصطفى البربري، ومن إخراج محمد بكير.

وتستعد صابرين لبدء تصوير دورها في مسلسل "حلم" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، مع المخرج حسنى صالح، والذى يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رياض، ونضال الشافعي، صابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.