شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يطرح أحدث أغانيه "بكرة هايندموا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد الحلو أغنية جديدة تحمل اسم "بكرة هايندموا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كتبها الشاعر محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح.

وتعد أغنية "بكرة هايندموا" ثانى تعاون فنى بين محمد الحلو والشاعر محمد حارس بعد أن تعاونا من قبل فى أغنية "أنا مصرى".

وتقول كلمات أغنية "بكرة حايندموا": هما اللي جابوه لقضاهم

بكرة حايندموا

لا حانجرة فى يوم وراهم

من قلبنا اترموا

اصبر يا قلبى حافكرك

مين ده اللى يقدر يكسرك

ده أنت اللى باعك يخسرك

والأيام حاتعلموا....

إحنا اللى صونا وإحنا اللى كنا

عالحب والعشرة باقيين

هما اللى خانوا..هما اللى كانوا

عالبُعد والفراق قادرين...

ولاحاجه تنفع لو حتى يرجع

اللى في يوم باع السنين

الله ف سماه لو ألف آه

تهون فى بُعد الغدارين".

يذكر أن محمد الحلو طرح مؤخرا أغنية "أنا مصرى"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات الشاعر محمد حارس، ألحان ممدوح صلاح، توزيع محمد صلاح.