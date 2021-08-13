شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة بلقيس تقدم توليفة من أغانيها فى حفلها بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة اليمنية بلقيس، مساء اليوم، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور جماهيرى كامل العدد، وقدمت خلاله باقة كبيرة من أغنياتها بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

وصعدت المطربة بلقيس على خشبة المسرح بغناء أغنية "سهر الليالي" ثم قدمت باقة مميزة من أشهر أعمالها الغنائية التي استمتع بها الجمهور منها، ياخي، ظبي اليمن، ان يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، جبار، وهمت بظبي - بيذكر بالخريف والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل الى جانب مختارات من اشهر أعمال الموسيقى العربية منها، سهر الليالي، البنت الشلبية؛ الطبطبة لحسين الجاسمي .

وطرحت المطربة بلقيس مؤخرا أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.

يذكر ان المطربة بلقيس تنتظر الفترة المقبلة طرح أولي أغنياتها باللهجة المصرية "دبلوماسي" التي صورتها علي طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وطرحت مؤخرا أغنية باللهجة اللبنانية جبار.







































