بلقيس تغني على "النافورة" بالقاهرة.. والحفل يرفع شعار "كامل العدد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار عروض الأوبرا الصيفية بمصر، قدمت المطربة بلقيس حفلا في الثامنة مساء اليوم الخميس ١٢ أغسطس على مسرح النافورة بحضور كامل العدد.

بدأت بلقيس في الظهور على خشبة المسرح، بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو المصري أحمد طه، وبمشاركة عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل.





وافتتحت بلقيس الغناء بأغنية "سهر الليالي"، ثم قدمت مجموعة من الأغنيات تضمن باقة من أشهر أعمالها الخاصة، منها "ياخي، ظبي اليمن، إن يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، بيذكر بالخريف".





يذكر أن المطربة بلقيس تستعد الفتره المقبلة لطرح أولى أغنياتها باللهجة المصرية "دبلوماسي" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.



