شكرا لقرائتكم خبر عن شورت وعجلة وشبشب.. شريف منير بإطلالة صيفية فى الساحل الشمالى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان شريف منير بـ"شبشب" ومعه دراجته، خلال إطلالته الصيفية وقضاء إجازته على أحد الشواطئ بالساحل الشمالى، ونشر منير الصور عبر حسابه على إنستجرام، حيث ظهر مرتديا وتيشيرت أبيض وشبشب ومعه دراجته الخاصة، دون أن يصحبها بأى تعليق.



شريف منير

وسبق وكشف الفنان شريف منير عن سيلفى يجمعه مع ابنه فؤاد شريف منير، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، يظهران من خلاله وهما يركبان سيارة فى إحدى قرى الساحل الشمالى، وهما يقضيان عطلتهما الصيفية فى ظهور نادر لابنه الذى يظهر من حين لآخر عبر منصات السوشيال ميديا.



شريف منير مع عجلته فى الساحل

كما شارك الفنان سامو زين متابعيه وجمهوره، بصورة له مع الفنان شريف منير، أعلى مركب وسط البحر، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، التى ظهرا فيها وهما يقضيان الإجازة سويا.



شريف منير

يذكر أن آخر أعمال شريف منير فى الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.