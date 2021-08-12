شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تدافع عن نيللى كريم بسبب بنات دلال عبد العزيز: متعرفهومش ولا اتعاملت معاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت الفنانة هالة صدقى عن الفنانة نيللى كريم، بعد إقامة حفل عقد قرانها وزفافها، أمس الأربعاء، الذى جاء بعد عدة أيام من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أن نيللى لا تعرف الفنانة الراحلة أو ابنتيها إيمى ودنيا على المستوى الشخصى.

وردت هالة، على أحد متابعيها خلال تهنئتها للفنانة نيللى عبر حسابها على إنستجرام، الذى طلب من نيللى تأجيل الفرح، قائلا من خلال التعليقات: "لو استنوا كام يوم.. بنات دلال حيزعلو ميصحش"، لترد هالة: "نيللى لا تعرفهم على المستوى الشخصى ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها".





فيما علقت متابعة أخرى، قائلة: "إحنا من المغرب ومنعرفهومش شخصيا لكن حزنانين عليهم، كانت تخسر إيه لو استنت شهر دول.. اهرام من بلدها يا حسرة"، لترد هالة: "حضرتك ما تعرفيش ظروف الناس فبلاش تحكمى بسرعة".





وهنأت الفنانة هالة صدقى الفنانة نيللى كريم بعد عقد قرانها وزفافها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت صورة لهما من الفرح، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "زى ما فى حياتنا أحزان فى كمان أفراح، بدعى من كل قلبى لصاحبتى وحبيبتى وزميلتى أجمل وأطيب قلب فى الدنيا بنجاحها فى أصعب التجارب وهى الزواج، يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم، مبروك يا أجمل نيللى.. وادعوا لهم بالتوفيق".