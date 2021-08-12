شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لأبطال فيلم "كوزمو" لـ مصطفى شعبان وخالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صناع فيلم كوزمو تصوير مشاهده أكتوبر المقبل، والعمل من بطولة مصطفى شعبان وخالد النبوى ونيللى كريم وإياد نصار وسيد رجب ولبلبة وبيومى فؤاد وإدوراد و ريم مصطفى، من تأليف هشام هلال وإخراج حسين المنباوى.

ويعتمد الفيلم على 8 نجوم، حيث يقوم على البطولة الجماعية، من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن عن رحلة بطل لأخذ ثأر شخصى، عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للانتقام وأخذ ثأره.

من ناحية أخرى، انتهى النجم خالد النبوى من تصوير فيلمه الأخير "أهل الكهف" ويتبقى له المشاهد الخارجية فقط وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.