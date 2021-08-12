خاص| ابنة محمد جبريل تكشف سبب وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت عزة جبريل كريمة الفنان القدير الراحل محمد جبريل، سبب وفاة والدها مساء اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

وقالت ابنة محمد جبريل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن والدها أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته.

وتابعت، أن والدها كان يشكو منذ شهرين ونصف من التعب والآلام الشديدة، ليتم بعدها نقله إلى أحد المستشفيات، ليخبره الطبيب المعالج بأنه مصاب بالسرطان وفي مراحله الأخيرة.

وأوضحت، أن والدها توفي أثناء تواجده في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية والنقيب الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر كانا يتابعان معها حالة والدها الصحية أولا بأول منذ دخوله مستشفى الزهراء بمنطقة السادس من أكتوبر الذي يتواجد فيه جثمانه حاليًا.

وأضافت، أنه ستشيع جنازته عقب صلاة الجمعة، لدفنه بمقابر الأسرة بمنطقة حلوان.

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد لـ"الخليج 365" أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد جبريل ستشيع غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد التوفيق بمنطقة حلوان، والدفن بمقابر الأسرة.

فيما كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "باب الخلق" عام 2012 بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.