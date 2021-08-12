دياب يُعلن انتهاء أزمته بشكل نهائي مع المنتج نصر محروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان دياب، انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس بشكل نهائي.

ونشر دياب، فيديو يجمعه مع نصر محروس من منزله عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا أستاذي ومعلمي نصر محروس.. شكرا أخويا وحبيبي النجم تامر حسني".

وقال دياب بالفيديو: "هذا الفيديو بعنوان (وعد فأوفى)، أنا عند الأستاذ نصر محروس في البيت، وكنا من كام يوم مع أخونا وحبيبنا تامر حسني عمل فيديو يوم الصلح، واحنا مفيش بينا خصومة وربنا ما يجيب خصومة، والاستاذ نصر محروس وعد في الفيديو ده إنه يعملي مخالصة بكل حاجة، وكل حقوقه اللي ليه عندي، وهو حقوقه عندي مش هتخلص لآخر يوم في عمري لأنه خيره عليا".

وتابع: "أنا النهاردة عند الأستاذ نصر محروس في البيت بنفس المكان اللي عملنا منه الفيديو الأولاني مع تامر حسني، وبقولكم الأستاذ كالعادة وعد فأوفى وعملي مخالصة بكل حاجة وكتر خيرك وربنا يخليك ليا، وأنا ابنك وابن فري ميوزيك، وهفضل تحت أمرك في أي وقت".

ورد المنتج نصر محروس في الفيديو على كلام دياب، قائلا: "أتمنى لك كل النجاح، وإنك تاخد بالك من نفسك".

وكان الفنان تامر حسني نجح في الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، بعد أزمتهما الأخيرة، والتي كانت حول عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وأكد تامر حسني في فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه على "فيسبوك" تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب.

وتابع تامر في الفيديو: "الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس".

وأضاف: "تم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفتة حقيقية، مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكرًا أستاذ نصر، شكرًا إنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس".

ورد نصر محروس على كلام تامر حسني، قائلا : "أنا اللي بشكرك يا تامر، وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك.. أنا ما أقدرش يا تامر أرفضلك طلب وطبعا دياب أخويا الصغير اللي باتمناله كل خير ونجاح".