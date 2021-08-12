علاء عرفة لـ"الخليج 365": بيتر ميمي منحني الثقة.. وأتوقع نجاح ساحق لـ"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد عبدالستار:

قال الممثل الشاب علاء عرفة، إنه يتوقع نجاحا باهرًا لفيلم "موسى" كونه من إخراج بيتر ميمي، الذي دائمًا ما يقدم أفكارا تفاجئ الجميع.

وتابع علاء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل عمل ليه بينجح أكتر من اللي قبله، وده يخليني أتوقع نجاح ساحق لفيلم (موسى)"، لافتًا إلى أن بيتر أثبت نفسه في الفترة الأخيرة ودائمًا ما يطور نفسه، كما يشجع الشباب الذين يعملون معه، ويدعمهم.

علاء لفت إلى تعاونه من قبل مع بيتر في مسلسل الاختيار، مضيفًا "الاختيار أعتبره نقطة مهمة في مشواري، ومن خلاله منحني المخرج بيتر ميمي الثقة وهذا ما شاهده الجمهور على الشاشة".

علاء عرفة شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال، ويستعد للمشاركة في عمل تليفزيوني جديد من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، فضّل عدم الكشف عن تفاصيله حاليا.

"موسى" يشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله.