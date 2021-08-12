تعرف على شروط حضور حفل اليمنية بلقيس بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت الفنانة بلقيس، مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية، وذلك في أول ظهور لها بالأوبرا بعد غياب أكثر من 4 سنوات، بقيادة المايسترو أحمد طه.

ووضع منظمو الحفل 9 شروط لحضوره، وجاءت كالتالي:

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان ممنوع الملابس غير المناسبة.

- ممنوع التصوير.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في وقت سابق عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلًا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك قبل 4 أيام فقط من الحفل المقرر أن تقوم بإحيائه على مسرح النافورة في دار الأوبرا يوم الخميس 12 أغسطس.

وقال المايسترو أحمد طه "قائد أوركسترا الفن- المصاحبة للمطربة بلقيس في الحفل"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تعليقا على القرار: "حفل دار الأوبرا لن يتم إلغاؤه، ويقام في موعده الخميس، إذ سبق وحصلت المطربة بلقيس على التصريح الخاص به".

وأضاف: "نص قرار النقابة يقول لن يتم إصدار تصاريح مستقبلا، وحفل الخميس تم التصريح به من قبل صدور القرار".

وأصدرت نقابة الموسيقيين قرارها بعدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلًا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية، نظرا لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها بنادي الجلاء للقوات المسلحة، إلا أن النقابة تواصلت مع بلقيس وتم حل الأزمة، وتم سداد الرسوم الخاصة بالحفل الذي أقيم منذ أيام في نادي الجلاء وحفل اليوم.