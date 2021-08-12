وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر ناهز الـ76 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان القدير محمد جبريل، وذلك عن عمر ناهز الـ 76 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد جبريل ستشيع غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد التوفيق بمنطقة حلوان، والدفن بمقابر الأسرة.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "باب الخلق" عام 2012 بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز.

تخرج في كلية الزراعة وعمل بالسينما في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما عمل في الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتليفزيون، وفي بعض المسرحيات التليفزيونية، ومن أشهر المسلسلات التي عمل بها مسلسل الأطفال "بوجي وطمطم، الرجل والحصان، محمد رسول الله، الرايا البيضاء، ساكن قصادي، وباب الخلق".