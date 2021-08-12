شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحير جمهوره بصورة "معلقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حير المطرب أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواصل التواصل الاجتماعى، بنشر صورة "معلقة"، وتوجه بسؤال لجمهوره "تفتكروا إيه" وانهالت التعليقات من متابعيه، الذيت تساءلوا عن سر الصورة وما العمل الذي سيتبعها.





وقام المطرب تامر عاشور بالتعليق لأحمد سعد على الصورة قائلاً: "المفروض تكتب spoon بدل soon يا نجم"، كما علق الشاعر أحمد حسن رؤول قائلاً: "المفروض تعزمنا على العشا"، ولازال أحمد سعد متكتما على تفاصيل الصورة، وما العمل الفنى الذى سيتبعها، ومن المقرر ان يعلن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وانتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضا، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

يذكر أن المطرب أحمد سعد حقق نجاح جماهيري كبيرا مؤخراً من خلال أغنية "الملوك" حيث تخطت نسب مشاهدته علي موقع "يوتيوب" حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.