فارس كرم يضرب موعدًا مع جمهوره في سوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم اللبناني فارس كرم حفلًا غنائيًا كبيرًا في فندق ومنتجع شيراتون معرة صيدنايا مساء 26 آب/أغسطس الحالي.

ومن المقرر أن يقدّم فارس كرم خلال السهرة المنتظرة باقة من أجمل أغنياته التي يعشقها الجمهور السوري وأحدثها “بدنا نولعا”، و”حبك برمج”، و”سمع”.

وشهدت صفحات السوشال ميديا ترحيباً خاصاً بزيارة فارس كرم إلى سوريا، ونشرت بعض المقاطع من حفلاته السابقة التي أحياها هناك.

على صعيد آخر، انتهى فارس كرم من تسجيل 17 أغنية جديدة يتعاون في جميعها مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وسيُصدر 7 أغنيات منها فقط ضمن ألبومه المقبل، على أن يحدّد لاحقًا كيفية طرح الأغاني الأخرى.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.