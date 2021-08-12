توقعات صادمة من “أبل” لمبيعات هواتف “آيفون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توقعت شركة هون هاي Hon Hai Precision Industry، الشريك الرئيسي لشركة أبل، أن تنخفض مبيعات الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية بالتتابع خلال الربع الجاري، مما أثار مخاوف من أن نقص الرقائق والمكونات قد يؤثر على إنتاج آيفون قبل موسم العطلات.

وقالت الشركة يوم الخميس إن المبيعات في أعمال الإلكترونيات الاستهلاكية للشركة المصنعة التايوانية، والتي تشمل آيفون، ستنخفض هذا الربع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. فاجأ الإسقاط المتشائم المحللين، نظراً لأن الربع الثالث غالباً ما يكون موسم ذروة الإنتاج لصناعة الإلكترونيات العالمية التي تتدافع كل عام لعرض الأجهزة أمام المتسوقين قبل نهاية العام.

وتثير التوقعات تساؤلات حول ما إذا كانت العلامات التجارية مثل أبل، التي تستعد لإخراج أحدث آيفون، ستكون قادرة على تلبية الطلب الذي يغذيه الوباء. حيث يؤثر النقص المستمر في الرقائق والأجزاء الأخرى على إنتاج أجهزة آيفون ووحدات تحكم الألعاب والخوادم، بينما يواصل المستهلكون اقتناص الأجهزة للعمل عن بُعد والتعليم المنزلي واحتياجات الترفيه.

وحذرت شركة أبل المحللين من نقص في المكونات في أبريل وقالت في أواخر يوليو إن قيود العرض ستؤثر على آيفون وآيباد في الربع الحالي. فيما قال رئيس شركة هون هي، يونغ ليو في مايو إن نقص المكونات سيؤثر على الشحنات بنسبة 10% هذا العام.

يوم الخميس، قال هون هاي إن إجمالي الإيرادات لن يتغير إلا قليلاً مقارنة بالربع السابق، وتوقع أن يستمر نقص المكونات حتى الربع الثاني من العام المقبل، وسيكون للقضية تأثير محدود على هون هاي.

ارتفع صافي دخل Hon Hai في الربع الثاني إلى 29.8 مليار دولار تايواني (1.07 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً متوسط تقديرات المحللين البالغة 25.7 مليار دولار تايواني. ارتفعت المبيعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بنسبة 20% لتصل إلى 1.35 تريليون دولار تايواني جديد، وفقاً للأرقام المُعلن عنها سابقاً.

لضمان المضي قدماً في الإمدادات الكافية، أبرمت شركة Hon Hai، أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات التعاقدية في العالم والمجمع الرئيسي لأجهزة آيفون، العديد من اتفاقيات أشباه الموصلات.