أميتاب باتشان يعلن عودة برنامج Kaun Banega Crorepati في هذا التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن نجم بوليوود أميتاب باتشان عن عودة بث البرنامج الشهير Kaun Banega Crorepati – الموازي لبرنامج من سيربح المليون بالعالم العربي – بموسمه الثالث عشر، ابتداءً من 23 أغسطس، وذلك من خلال عرض ترويجي تم إصداره مؤخرًا.

وبحسب موقع “Indian Express” سيُبث برنامج KBC، كما يطلق عليه، خمس مرات في الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة في الساعة 9 مساءً.

ومن جانبه، انتقل “أميتاب باتشان” إلى إنستغرام يعلن فيه عن الموسم الجديد للبرنامج بمشاركة صورة له مع التسمية التوضيحية: “مرة أخرى على هذا الكرسي من عام 2000 .. أي 21 سنة”.

فكرة البرنامج

KBC هو برنامج مسابقات تليفزيوني يعتمد على كم المعلومات والثقافة العامة للفرد. يتمحور حول استضافة متسابقين للإجابة على أسئلة معلومات عامة، حيث يُسأل المتسابقون أسئلة الاختيار من متعدد ويجب عليهم تحديد الإجابة الصحيحة من أربعة خيارات ممكنة، ويتم تزويدهم بوسائل مساعدة التي يمكن استخدامها إذا كانوا غير متأكدين. ويقدم البرنامج جوائز مالية كبيرة لمن يجيب بشكل صحيح ومتتالي على أسئلة البرنامج. وتزداد صعوبة الأسئلة كُل ما زاد التقدم في المراحل. فمنذ الموسم السابع في عام 2013، كانت الجائزة الأولى 7 كرور روبية (70 مليون روبية).

تردد أميتاب باتشان لقبول البرنامج

أكمل Kaun Banega Crorepati مؤخرًا 21 عامًا من رحلته بعد أن بدأ العرض لأول مرة في عام 2000 على Star Plus. وفي الذكرى الحادية والعشرين للبرنامج، أوضح موقع Indianexpress.com كيف وقع الإختيار على النجم “أميتاب باتشان” لتقديم العرض: “كان القصد من وجود النجم “أميتاب باتشان” هو جذب أكبر مشاهدة ممكنة. وقد استغرق بعض الوقت لاتخاذ القرار حيث كان يُنصح عمومًا بعدم القيام بذلك.

ومع ذلك، قرر مشاهدة تسجيل العرض الأصلي في لندن قبل أن يتخذ قراره. وبمجرد رؤيته، قرر القيام بـ KBC. لم يكن هناك أي تراجع للوراء، ونجح البرنامج ثم توسع حجمه ونطاقه على التلفزيون الهندي بشكل كبير.” وبالفعل قدم “أميتاب باتشان” البرنامج منذ بدايته عام 2000، باستثناء الموسم الثالث، والذي قدمه الممثل “شاروخان”.