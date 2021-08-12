فن ومشاهير

بشار الشطي يحضّر ميني ألبوم وبرنامجاً على تلفزيون الكويت

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعرض يوم الجمعة القادم أولى حلقات البرنامج التلفزيوني الجديد للفنان بشار الشطي، وهو بعنوان (فالت)، وذلك على شاشة تلفزيون الكويت القناة الأولى، وهو من إخراج المخرج خالد الرفاعي، ومن إعداد الكاتب فهد العليوة وصالح الدويخ.

مدة البرنامج ساعة كاملة، ويُعرض كل جمعة، وعدد الحلقات ١٣ حلقة، يستضيف فيها الشطي نخبة من نجوم الفن، وهو عبارة عن برنامج موسيقي اجتماعي حواري، واسم البرنامج مستوحى من مصطلح “فالت” في الموسيقى، وهو عندما يؤدي الفنان على راحته وسجيته من دون التزام في الإيقاع.

أما نشاطات بشار الشطي الأخرى فهي تحضيره ميني ألبوم من المتوقع طرحه في الأسواق بداية العام المقبل، بحيث ستكون الأغاني ذات ألوان موسيقية وأجواء مختلفة متنوعة، منها ما اعتاد جمهوره على سماعها وأخرى بلون جديد، وسيتم تصوير الأغاني بطريقة الفيديو كليب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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