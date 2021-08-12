حقيقة ارتباط جينيفر أنيستون وديفيد شويمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى أحد ممثلي النجم الأميركي ديفيد شويمر لصحيفة “ذا صن” خبر ارتباطه بزميلته جينيفر أنيستون، قائلاً إن هذه الإشاعات “لا صحة لها”.

وجاء ذلك بعد نشر موقع “كلوزر” تقريراً يوم الإثنين يزعم أن أنيستون وشويمر قد دخلا مؤخراً في علاقة عاطفية بعد أشهر فقط على تصوير حلقة لمّ شمل “فرندز” Friends التي عرضت على قناة “أتش بي أو” ماكس.

وبحسب الموقع قال مصدرٌ مقرب من الثنائي: “بدأ ديفيد وجينيفر بمراسلة بعضهما البعض بعد الانتهاء من التصوير، وسافر ديفيد الشهر الماضي من نيويورك إلى لوس أنجلس لرؤية جين”.

واجتاح الخبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا أن عشاق المسلسل ما زالوا يريدون رؤية الثنائي معاً في الحياة الواقعية بعد اعترافهما أثناء تصوير الحلقة أنهما كانا معجبين ببعضهما البعض خلال المواسم الأولى من المسلسل.

فصرح كل من أنيستون وشويمر أن الانسجام الذي ظهر على الشاشة بين شخصيتيهما المحبوبتين، راشيل جرين وروس جيلار، كان حقيقياً.

واعترف شويمر: “في الموسم الأول، كانت معجباً بجين”. وردت أنيستون: “كنت أبادله الشعور نفسه”.

وتابع شويمر: “في مرحلة ما، كنا نسحق بعضنا البعض. لكن كان الأمر مثل سفينتين عابرتين لا تلتقيان أبداً لأن أحدنا كان دوماً مرتبطاً. ولم نتجاوز هذه الحدود إطلاقاً. لقد احترمنا ذلك”.

وقالت أنيستون إن الاثنين عكسا كل مشاعر الحب والمودة التي يكنّانها لبعضهما البعض في شخصيتيهما، وأصبحا بفضل ذلك من أكثر الثنائيات شهرة في عالم التمثيل.