زوجة إيمينيم السابقة في المستشفى بعد محاولة انتحار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُدخلت كيم سكوت، زوجة مغني الراب الأميركي إيمينيم السابقة، إلى المستشفى بعد محاولة انتحار مزعومة الشهر الماضي.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “تي أم زي” يوم الأربعاء، تلقت الشرطة ومسعفو الطوارئ مكالمة حول محاولة انتحار في منزل سكوت في ميشيغان في 30 تموز (يوليو) الماضي. وعند وصولهم، زُعم أن سكوت حاولت ضرب أحد المسعفين الذي كان يحاول فحص علاماتها الحيوية مما استدعى تدخل الشرطة لتقييدها.

وذكر الموقع أيضاً أن سكوت، التي ذكرها إيمينيم في أغانٍ عدّة، تم نقلها إلى مستشفى في المنطقة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة وعلى تقييمٍ نفسي، مضيفاً أنها عادت الآن إلى منزلها وبدأت رحلة الشفاء رافضةً الإدلاء بأي تصريح حول الحادثة.

ويجدر الذكر أن إيمينيم وسكوت كانا حبيبين في الثانوية ثم تزوجا عام 1999 وانفصلا عام 2001. لكنهما عادا وقررا منح علاقتهما فرصة أخرى فتزوجا مجدداً عام 2006، ولكن إيمينيم تقدم بطلب للطلاق بعدها بوقت قصير مشيراً إلى أن الزواج لا يحل المشاكل الكامنة.

وباتت علاقتهما المتقلبة وشهرة إيمينيم العالمية مصدر إلهامٍ لفيلمه الشهير “8 أميال” 8 Mile. وفي العديد من الأحيان كان مغني الراب المثير للجدل، يوجه إهانات لعشيقته السابقة ويعبر عن حقده وكرهه لها في أغانيه، فقد غنى عن محاولة قتلها وعن تعاطيها المخدرات وعن خيانتها الزوجية في أغنيته الشهيرة تحت عنوان “كيم” التي صدرت عام 2000.